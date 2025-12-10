Icardi e il contratto in scadenza: il Milan ci aveva già fatto un pensiero in passato. Ecco quando

Icardi resta nella lista del Milan in vista di gennaio: i rossoneri avevano approcciato l’argentino già sul finire dell’estate 2024

La situazione contrattuale di Mauro Icardi al Galatasaray continua a generare interesse sul mercato, specialmente in casa Milan. L’attaccante argentino, infatti, si trova in una posizione delicata: il suo contratto è in scadenza a giugno prossimo e, a causa della presenza ingombrante di Victor Osimhen, Icardi sta trovando pochissimo spazio in campo.

Questa condizione di stallo e la prospettiva di un’uscita a parametro zero in estate o, in alternativa, una cessione a condizioni agevolate a gennaio, rende il suo profilo un’occasione potenziale da non sottovalutare per i club in cerca di un centravanti esperto.

Icardi Milan, il retroscena dell’estate 2024

A rendere la pista ancora più intrigante è un precedente risalente alla scorsa sessione di mercato estiva. Secondo quanto rivelato da Matteo Moretto, Icardi in passato, nell’estate 2024, in uno degli ultimissimi giorni di mercato, è già stato sondato dal Milan. Questo contatto, avvenuto in extremis, testimonia come l’attaccante sia un nome noto e, in determinate condizioni, gradito alla dirigenza rossonera.

Nonostante le recenti smentite che definiscono l’operazione come “difficilissima” e non prioritaria, il fatto che Icardi sia ora in scadenza e poco utilizzato nel suo club di appartenenza, unito al sondaggio storico del Milan, mantiene vivo un piccolo spiraglio per l’argentino. Il suo destino dipenderà molto dalle mosse del Galatasaray e dalla volontà del Milan di cogliere un’opportunità di mercato che porterebbe in rossonero un attaccante con grande esperienza nel campionato italiano.