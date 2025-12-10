Calciomercato Milan, sempre viva la suggestione Icardi! Bomba clamorosa sull’argentino

Calciomercato Milan, Matteo Moretto ha fatto il punto sull’ipotesi Icardi in chiave rossonero: operazione difficilissima ma non impossibile

Il mercato del Milan in attacco è un continuo susseguirsi di nomi e ipotesi, e tra le ultime suggestioni che sono state avanzate alla dirigenza rossonera spicca quella di Mauro Icardi. L’attaccante argentino, sebbene non sia un profilo semplice per diversi motivi, è stato proposto al club.

A fare il punto sulla situazione è stato il giornalista Matteo Moretto.

Calciomercato Milan, Icardi difficile ma non impossibile

PAROLE – «Icardi è stato proposto al Milan. Mi dicono sia un nome difficilissimo, non uno dei primi nomi della lista, è un nome che il Milan in questo momento non sta tenendo caldo, però non è un nome che mi hanno smentito al 100%. Mi hanno tenuto un 1-2-3% di possibilità»

Le parole di Moretto delineano un quadro di estrema cautela. La dirigenza rossonera non sta tenendo il nome dell’argentino in cima alle proprie priorità; Icardi non è uno dei «primi nomi della lista» ed è un affare definito «difficilissimo».

Tuttavia, l’aspetto più intrigante della notizia è la mancanza di una smentita totale da parte del Milan. Nonostante la pista sia «fredda», il club ha lasciato aperta una minima percentuale di possibilità – un «1-2-3%» – che l’affare possa evolvere. Questa remota apertura suggerisce che, in caso di condizioni favorevoli o di fallimento delle trattative per gli obiettivi primari, il profilo di Icardi potrebbe essere riconsiderato.