Icardi Milan, l'occasione d'oro per la "Seconda Stella": il bomber argentino apre le porte al trasferimento a gennaio

15 minuti ago

Icardi, Allegri cerca un finalizzatore d’area e punta sull’ex Inter. Il bomber è in scadenza e ha dato l’assenso a un ingaggio più basso pur di tornare in Serie A

La cavalcata scudetto del Milan ha raggiunto un punto cruciale e la dirigenza guarda al calciomercato di gennaio per trovare il tassello che possa garantire alla squadra di Massimiliano Allegri la spinta decisiva verso la seconda stella. La necessità è individuare un finalizzatore puro, un attaccante dal fiuto implacabile da inserire nel reparto offensivo al posto di Santiago Gimenez. Come riporta Calciomercato.com, l’opportunità più allettante che si è presentata sul tavolo di via Aldo Rossi è quella che porta a Mauro Icardi.

Icardi Milan, occasione a gennaio? Ultime

Il bomber argentino, un veterano di 32 anni con il contratto in scadenza a giugno, non è più considerato un punto di riferimento assoluto nel Galatasaray. La concorrenza interna lo ha relegato a un ruolo secondario, con il tecnico Okan Buruk che gli preferisce un’altra soluzione (Osimhen) nelle sfide di cartello. Questa situazione ha spinto Icardi a cercare una nuova e ambiziosa destinazione, e il Milan è in cima alla lista dei desideri per un ritorno in Serie A.

L’attaccante ha già trasmesso il suo assenso alla dirigenza rossonera: Icardi andrebbe volentieri a Milano, pronto a rinunciare alla vetrina della Champions League e ad accettare una decurtazione dello stipendio pur di sposare il progetto del Diavolo. Questo segnale di apertura totale rende il suo profilo un affare prioritario per la finestra invernale, una mossa che, se conclusa, potrebbe spostare gli equilibri dell’intero campionato.

