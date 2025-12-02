Connect with us

Calciomercato Milan, Tare pianifica l'assalto allo scudetto: doppio colpo a gennaio con l'ok di Allegri

19 minuti ago

Tare

Calciomercato Milan, Igli Tare progetta un doppio colpo a gennaio: nel mirino Icardi per l’attacco e Mendy per la difesa

La corsa alla seconda stella del Milan si fa seria. La squadra di Massimiliano Allegri, capolista insieme al Napoli campione in carica e capace di vincere tutti gli scontri diretti contro le big, guarda al mercato di gennaio per il definitivo salto di qualità. La rosa è già competitiva, ma necessita di ritocchi mirati, in particolare in attacco dove si cerca un finalizzatore d’area di rigore al posto di Santiago Gimenez. Come riporta Calciomercato.it, l’occasione più ghiotta si chiama Mauro Icardi. Il bomber argentino, 32enne e in scadenza di contratto a giugno, non è più un punto fermo nel Galatasaray, dove il tecnico Okan Buruk gli preferisce Osimhen nelle gare importanti, come il recente derby contro il Fenerbahce.

Calciomercato Milan, occasioni Icardi-Mendy a gennaio

L’ex interista ha già dato il suo assenso: Icardi al Milan andrebbe volentieri, pur di tornare in Serie A. Il giocatore è pronto a rinunciare alla Champions League e ad accettare un ingaggio più contenuto, un segnale forte che rende il suo profilo un obiettivo prioritario per la finestra di gennaio.

Il secondo tassello da aggiungere riguarda la corsia mancina, dove Estupinan è stato bocciato dopo le prime uscite. Qui l’idea è il prestito di Ferland Mendy, considerato un esubero da Xabi Alonso al Real Madrid. Il difensore è rimasto in panchina per sette delle ultime otto gare, ma un nuovo infortunio lo terrà ai box per le prossime tre settimane. Nonostante la fragilità fisica, l’opportunità di prenderlo in prestito renderebbe Mendy una soluzione economicamente sostenibile e tatticamente valida per le rotazioni di Allegri.

