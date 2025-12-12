Calciomercato
Icardi si propone al Milan: taglio drastico all’ingaggio ma i rossoneri hanno una perplessità. La situazione
Icardi continua a proporsi con insistenza al Milan a costo praticamente gratuito ma i rossoneri hanno perplessità sulla condizione fisica
Il Milan continua la sua ricerca di un centravanti esperto e le alternative al costoso Joshua Zirkzee si moltiplicano, includendo una suggestione che farebbe rumore: Mauro Icardi.
Secondo quanto rivelato da Monica Colombo del Corriere della Sera, l’attaccante argentino, attualmente al Galatasaray, «tornerebbe di corsa in Italia». Icardi sarebbe talmente motivato dal ritorno in Serie A da accettare un «decurtamento dell’ingaggio» dagli attuali 11 milioni di euro. Inoltre, il suo cartellino sarebbe «gratis o quasi».
Icardi, il vantaggio economico non basterebbe
L’entourage di Icardi lo ha già proposto al Milan, offrendo un’occasione finanziariamente vantaggiosa per un giocatore che, tecnicamente, è un vero numero 9 d’area, corrispondente all’identikit richiesto da Massimiliano Allegri.
Tuttavia, l’operazione non convince pienamente la dirigenza rossonera. La principale fonte di dubbio non è il costo (praticamente nullo) né la volontà del giocatore, ma la sua condizione fisica: «il Milan… ha qualche perplessità sulla tenuta fisica del 32enne».
Il club deve ponderare se l’esperienza e l’istinto del gol di Icardi valgano il rischio legato alla sua integrità fisica, un fattore cruciale per affrontare la seconda metà di stagione.