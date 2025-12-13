Icardi Milan, l’idea che infiamma i tifosi: la società ha un pensiero chiaro. Le ultime sull’argentino

Icardi Milan, un’idea che negli ultimi giorni sta scaldando gli animi di alcuni tifosi milanisti, la società sembra però di altro avviso

Un nome che riaccende le fantasie del mercato italiano è quello di Mauro Icardi. L’attaccante argentino, ex Inter e attualmente in forza al Galatasaray, è stato proposto anche al Milan in vista della prossima finestra di trasferimenti. Icardi, il centravanti noto per il suo cinismo sotto porta, la sua spietata efficacia in area di rigore e la sua abilità nel trasformare in oro ogni pallone giocabile, è un profilo che non lascia indifferenti.

La notizia, riportata da La Gazzetta dello Sport, ha immediatamente eccitato una parte della tifoseria milanista, nostalgica di un “numero nove” di razza e desiderosa di vedere un attaccante prolifico con l’esperienza di Icardi guidare il reparto avanzato.

Il Gelido Scetticismo della Dirigenza Rossonera

Se la piazza accoglie l’idea con entusiasmo, l’ambiente societario del Milan si mostra decisamente più cauto e freddo nei confronti di questa suggestione. Il club meneghino, infatti, nutre forti perplessità su diversi aspetti cruciali dell’operazione.

Il primo nodo da sciogliere è di natura economica: lo stipendio percepito dall’argentino è noto per essere piuttosto alto, una cifra che rischia di superare il tetto salariale autoimposto dal Diavolo e che cozzerebbe con la politica di sostenibilità finanziaria promossa dalla proprietà. La dirigenza, che sta cercando di rinnovare i contratti di talenti come Fikayo Tomori e Christian Pulisic, vuole mantenere un equilibrio economico rigoroso.

Il secondo freno riguarda le condizioni fisiche di Icardi. Nell’ultimo periodo, le prestazioni e la continuità dell’attaccante non sono state ritenute propriamente brillanti, sollevando dubbi sulla sua capacità di reggere l’intensità e il ritmo del campionato italiano al massimo livello. Il tecnico Massimiliano Allegri, il pragmatico allenatore del Milan, necessita di certezze immediate per un reparto che richiede affidabilità costante.

La Scelta Tra Sogno e Realismo

L’ex capitano interista non rinnoverà con il Galatasaray – dove il suo contratto, sebbene sia stato esteso in passato, sembra ora avviato verso una conclusione anticipata o naturale – rendendolo potenzialmente disponibile.

Tuttavia, l’operazione per portare Icardi a San Siro appare, al momento, complessa. Il Diavolo dovrà valutare se l’indiscutibile talento realizzativo dell’argentino vale il rischio di un esborso economico elevato e le incertezze sulle sue condizioni fisiche attuali, specialmente in un mercato dove la priorità è trovare un attaccante “pronto” che incida subito per i rossoneri.