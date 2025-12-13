Fullkrug, il Milan e non solo: la mossa dell’agente. Il giocatore ha un desiderio

Fullkrug è stato proposto a diversi club di Serie A ed ha alcune offerte in Germania, le ultime sull’attaccante tedesco

Il mercato di gennaio si avvicina e i riflettori si accendono sui potenziali rinforzi per il reparto offensivo, un’area che il Milan e diverse squadre di Serie A stanno valutando con attenzione. Una delle opportunità più intriganti è rappresentata da Niclas Füllkrug, il possente attaccante tedesco, noto per la sua abilità nel gioco aereo, il fiuto del gol e la concretezza sotto porta.

Secondo quanto rivelato dall’esperto di mercato Fabrizio Romano, il centravanti è stato formalmente offerto non solo al Milan ma anche ad altri club di alto livello del campionato italiano, un’indicazione chiara che l’entourage del giocatore sta cercando una nuova avventura in un contesto di prestigio.

Il Diavolo Riflette: Necessità di un Numero Nove

La situazione in casa rossonera è ben nota: la ricerca di un numero nove che possa garantire gol e profondità è una priorità strategica per l’allenatore Massimiliano Allegri, il tecnico livornese che predilige attaccanti di peso in grado di far reparto da soli. Füllkrug, con le sue caratteristiche fisiche e la comprovata esperienza internazionale, rappresenta un profilo potenzialmente ideale per risolvere i problemi di finalizzazione del Diavolo.

La sua candidatura si inserisce nel contesto delle restrizioni finanziarie imposte dalla proprietà Elliott/RedBird, che – come emerso – richiedono operazioni di autofinanziamento o occasioni a basso costo, rendendo Füllkrug, se disponibile a condizioni vantaggiose, un affare da valutare attentamente.

La Scelta di Füllkrug: Aspettare l’Italia

La corsa all’attaccante si prospetta intensa. Füllkrug ha già sul tavolo due offerte concrete provenienti da club della Bundesliga, pronti ad assicurarselo già all’inizio della finestra di trasferimenti di gennaio. Questo mette pressione sui club italiani, costretti a muoversi con rapidità in caso di effettivo interesse.

Tuttavia, il desiderio del giocatore potrebbe giocare a favore del campionato italiano. Secondo Romano, Füllkrug gradirebbe l’idea di aspettare ancora qualche settimana, sperando che le trattative con il Milan o altre formazioni della Serie A possano sbloccarsi. Il fascino del calcio italiano e la possibilità di misurarsi in un nuovo top-league sembrano rappresentare una forte attrattiva per il centravanti tedesco. Per i club nostrani, si apre dunque una piccola finestra temporale per formulare un’offerta convincente prima che le proposte tedesche vengano accettate.