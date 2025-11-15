Icardi e un futuro da decidere: le parole di Gardi! La scelta sta al Galatasaray. Segui le ultimissime sui rossoneri

Il futuro di Mauro Icardi, l’attaccante argentino il cui contratto con il Galatasaray scade a fine stagione, è al centro delle speculazioni di mercato. L’agente FIFA George Gardi, che ha contribuito al suo trasferimento in Turchia, ha rilasciato una lunga intervista a Sky Sport DE, con dichiarazioni riprese da Tuttomercatoweb.com, fornendo dettagli sorprendentisul legame tra il giocatore e i tifosi turchi.

Gardi ha definito il trasferimento di Icardi al Galatasaray come un’operazione “visionaria“. Ha spiegato che l’attaccante, pur non essendo più un titolare fisso al PSG, aveva bisogno di un ambiente che credere in lui. “Ero certo che con la passione dei tifosi del Galatasaray e con la società del Gala, avrebbe potuto esprimersi al massimo livello,” ha affermato l’agente. Il tempo gli ha dato ragione, con Icardi che è diventato rapidamente un idolo indiscusso della tifoseria.

La Rinuncia Colossale per l’Amore dei Tifosi

La vera rivelazione di Gardi riguarda l’estate del 2023: “È amato dai tifosi, nell’estate del 2023 ha rifiutato un’offerta da 120 milioni netti in tre anni dall’Arabia Saudita per l’amore dei tifosi del Galatasaray.” Una rinuncia colossale in termini economici, che testimonia il forte legame emotivo che il centravanti ha instaurato con l’ambiente turco.

Nonostante l’affetto reciproco, il futuro resta incerto a causa della scadenza contrattuale imminente. “Il futuro è aperto. La società, sono certo, farà il meglio a riguardo: il contratto di Mauro è in scadenza a fine anno, ma il Gala prenderà la decisione migliore,” ha concluso Gardi.

Il Milan e la Caccia al Centravanti

Queste dinamiche di mercato sono osservate con interesse anche a Milano, dove il Milan è sempre alla ricerca di opportunità per rinforzare il proprio attacco, come dimostrato dall’interesse per Zirkzee. Il direttore sportivo Igli Tare, l’abile dirigente che definisce le strategie di mercato del Diavolo, lavora in sintonia con l’allenatore Massimiliano Allegri, il mister del pragmatismo, per individuare il profilo ideale che possa dare stabilità e gol ai rossoneri. Un attaccante del calibro e dell’esperienza di Icardi, sebbene il suo futuro appaia legato alla Turchia, resta un parametro di riferimento per il mercato internazionale.