Ibrahimovic si allena in gruppo e punta a nuovi record

Zlatan Ibrahimovic è tornato ad allenarsi in gruppo dopo il lungo periodo ai box. Il gigante svedese è a caccia di nuovi record

Zlatan Ibrahimovic, ieri, è tornato ad allenarsi con il resto del gruppo. Un’ottima notizia per Stefano Pioli, che potrebbe averlo a disposizione per il match casalingo contro la Lazio in programma il prossimo 12 settembre.

Il gigante svedese, non solo punta a rientrare con i biancocelesti, ma anche a raggiungere nuovi record: tornare a giocare in Champions ed entrare a far parte dei migliori top 10 della storia rossonera. Attualmente è il 15° goleador: gli mancano 18 reti per entrare tra i primi dieci di sempre. Lo riporta il Corriere dello Sport.