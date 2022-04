Ibrahimovic scalda il motore: che numeri contro il Bologna! Lo svedese si scatena quando vede i rossoblu

Zlatan Ibrahimovic ha partecipato attivamente a 10 gol (sette reti e tre assist) in 10 gare di Serie A TIM disputate contro il Bologna: per lui tre reti (inclusa una all’andata) e due assist in quattro sfide contro gli emiliani dal suo ritorno al Milan.