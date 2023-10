Ibra riflette sulla proposta del Milan: non c’entrano i soldi e il ruolo che avrà in società, cosa sarà determinante

Zlatan Ibrahimovic continua a riflettere sulla proposta che il Milan gli ha avanzato in queste settimane per tornare a lavorare insieme. Il Corriere della Sera precisa che sulla scelta dello svedese non influiranno né soldi né il ruolo.

Cosa sarà dunque determinante? Per lo svedese la proposta di Cardinale è intrigante e il motivo della riflessione riguarda solo ed esclusivamente la scelta di vita che andrebbe a fare dopo aver appeso gli scarpini al chiodo.