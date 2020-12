Ibrahimovic: «Ridare mentalità giusta al Milan era una sfida»

Ibrahimovic ci prova in tutti i modi a recuperare in tempo per la gara di domenica contro la Sampdoria, venerdì il test decisivo

Ibrahimovic ci prova in tutti i modi a recuperare in tempo per la gara di domenica contro la Sampdoria, venerdì il test decisivo. Intanto la squadra domani sera affronterà il Celtic a San Siro per tentare di qualificarsi con un turno di anticipo ma solo se il Lille dovesse battere lo Sparta. La classifica al momento dice Lille 8; Milan 7; Sparta 6; Celtic 1.

LA SFIDA- Intanto la rosea di questa mattina riporta le parole del campione svedese: «La vita è fatta di sfide e ridare mentalità giusta al Milan lo era».