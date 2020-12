Gazzetta, Arribra: venerdì il test chiave per tentare il recupero lampo

Gazzetta, Ibra ci prova in tutti i modi a recuperare in tempo per la gara di domenica contro la Sampdoria, venerdì il test decisivo

Gazzetta, Ibra ci prova in tutti i modi a recuperare in tempo per la gara di domenica contro la Sampdoria, venerdì il test decisivo. Intanto la squadra domani sera affronterà il Celtic a San Siro per tentare di qualificarsi con un turno di anticipo ma solo se il Lille dovesse battere lo Sparta. La classifica al momento dice Lille 8; Milan 7; Sparta 6; Celtic 1.

TEST CHIAVE- “Arribra: Zlatan scalpita. Venerdì il test chiave per tentare il recupero lampo”. In ballo c’è la gara con la Sampdoria per mantenere il vantaggio di cinque punti sulle inseguitrici. Contro la Fiorentina Rebic e compagni hanno dimostrato di essere squadra anche senza di lui, ad ogni modo la Sampdoria sarà un avversario ostico, avere Ibra a disposizione sarebbe sicuramente una garanzia in più.

UNA PRECISAZIONE- Ad ogni modo la rosea a pag 18 precisa la situazione per non correre in previsione del rientro dello svedese: “Lo svedese preme per rientrare, però si farà tutto senza correre rischi. Difficile domenica con la Samp, l’obiettivo più probabile è Praga o Parma”.