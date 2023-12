Ibrahimovic e il rapporto con Pioli: dialogo prima dell’arrivo a Milanello. Cosa si sono detti

Zlatan Ibrahimovic non vuole assolutamente oscurare la figura di Stefano Pioli: i due hanno concordato la visita di ieri

Interessante retroscena svelato dalla Gazzetta dello Sport sulla visita di Zlatan Ibrahimovic ieri a Milanello.

Il nuovo dirigente del Milan non ha nessuna intenzione di oscurare la luce e la figura di Stefano Pioli con il quale il rapporto resta ottimo: i due hanno concordato la visita di ieri. Zlatan non sarà sempre a Milanello ma interverrà quando la situazione lo richiederà. Per Pioli sarà un interlocutore d’eccezione su questioni tecniche e tattiche.