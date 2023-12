Ibrahimovic presente per Salernitana Milan? Cosa filtra sullo svedese

Zlatan Ibrahimovic è pronto a seguire il Milan a Salerno per la sfida contro la Salernitana: cosa filtra sulla presenza dello svedese

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, oltre ad essere molto spesso a Milanello nelle prossime settimane, Zlatan Ibrahimovic sarà presente a quasi tutte le partite del Milan sia in casa che in trasferta.

In questo senso è praticamente certo che l’ex centravanti sarà all’Arechi venerdì sera per la gara con la Salernitana non viaggiando con la squadra ma raggiungendo direttamente la Campania venerdì.