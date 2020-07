Ibrahimovic: «Non conta solo la partita, conta come la prepari»

Zlatan Ibrahimovic sottolinea l’importanza del pre partita. Il gigante svedese mostra tutta la sua personalità

Zlatan Ibrahimovic mostra tutta la sua personalità ai microfoni di Sportweek, ecco le toste parole dell’ex Manchester Utd:

«Tanti dicono che conta solo la partita. Per me no, come ti alleni poi giochi in partita. E dai miei compagni voglio il 200 per cento, sempre. Come da me stesso. In campo non sono tutti Ibra, va bene, però devi tirar fuori il meglio possibile. Poi puoi giocare male o bene, ma quando entro in campo devo sentire che ho accanto uno che dà il massimo. Non entro in guerra con uno che scappa. Ma non tutti sono così».