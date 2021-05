Ibrahimovic fondamentale anche quando non si nota. C’è infatti lo zampino dello svedese nel gol del firmato Brahim Diaz contro la Juve

Tante botte per Ibrahimovic, uscito per infortunio, nel corso di Juventus Milan. Ad una prima valutazione superficiale una gara in cui Zlatan è sembrato ininfluente ma non è stato esattamente così.

Lo zampino del centravanti svedese c’è nell’occasione del primo gol rossonero siglato da Brahim Diaz: è infatti Ibra che con esperienza ostacola Szczęsny impedendogli, in maniera del tutto regolare, di rientrare tra i pali. Ad onor del vero va detto che la conclusione del talento spagnolo sarebbe stata comunque imparabile per l’estremo difensore bianconero ma Ibra tutto questo non lo poteva sapere…