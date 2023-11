Ibrahimovic Milan, trovato il ruolo per il suo ritorno: ci siamo

Sembra ormai in dirittura d’arrivo l’operazione per il ritorno al Milan di Zlatan Ibrahimovic: ecco che ruolo avrà lo svedese

L’opera di corteggiamento e persuasione del Milan, ed in particolare di Gerry Cardinale, per il ritorno in rossonero di Zlatan Ibrahimovic sembra che stia dando i propri frutti. La trattativa per il ritorno dell’ex calciatore è ormai al rettilineo finale, ed è stato anche trovato il ruolo che dovrà ricoprire.

Come riporta Calciomercato.com, lo svedese sarà lo special counsel di Cardinale: ovvero sarà un consulente esterno che però lavorerà a stretto contatto con la squadra. Nessun ingresso, almeno per il momento, nei quadri dirigenziali del club. Adesso mancano soltanto gli ultimi dettagli da limare, poi ci sarà l’annuncio.