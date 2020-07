Ibrahimovic-Milan: rinnovo di contratto sempre più vicino

Il centravanti svedese sembra voler accettare la proposta rossonera di rinnovo per la prossima stagione a 4 milioni

Zlatan Ibrahimovic e il Milan non sono mai stati così vicini all’accordo per il rinnovo di contratto per la prossima stagione. In attesa dell’incontro di domani con Mino Raiola, ci pensa La Gazzetta dello Sport a far sognare i tifosi rossoneri.

Stando a quanto riporta la Rosea, infatti, Ibrahimovic avrebbe ormai deciso di prolungare la sua permanenza in rossonero con un ingaggio a 4 milioni di base più diversi bonus in base agli obiettivi da raggiungere. Fattore decisivo nella scelta, la permanenza di Stefano Pioli come allenatore del Milan.