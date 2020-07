Domani la dirigenza rossonera contatterà Raiola, Ibra la priorità

La priorità in casa rossonera è quella di rinnovare il contratto di Zlatan Ibrahimovic. Non sarà facile trovare un accordo

La priorità in casa rossonera è quella di rinnovare il contratto di Zlatan Ibrahimovic. Non sarà facile trovare un accordo, ma al momento sembra esserci da entrambe le parti la volontà di rinnovare e di continuare il percorso insieme. Nella giornata di domani la dirigenza rossonera contatterà Mino Raiola per discutere del rinnovo dello svedese. Stefano Pioli vorrebbe avere l’attaccante a disposizione anche nella prossima stagione, come espresso chiaramente nell’ultima conferenza stampa post partita. Domani potrebbe essere affrontato anche il discorso relativo a Gigio Donnarumma.