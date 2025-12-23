Ibrahimovic a Dubai: rovesciata da urlo e “potenza” in stile Zlatan – VIDEO

Ibrahimovic, Senior Advisor del Milan, è attualmente in vacanza a Dubai: post social da impazzire dello svedese

Mentre il Milan di Massimiliano Allegri si prepara alle sfide cruciali di gennaio, Zlatan Ibrahimovic si gode alcuni giorni di meritato relax a Dubai. Il Senior Advisor di RedBird, nonostante il ritiro dal calcio giocato, ha dimostrato di non aver perso lo smalto dei tempi migliori.

In un video pubblicato sul suo profilo Instagram, lo svedese è apparso sulla spiaggia con l’iconico Burj Al Arab a fare da sfondo. Ibra ha deliziato i suoi follower prima con una serie di palleggi millimetrici e poi con una rovesciata perfetta, a testimonianza di una forma fisica ancora straordinaria.

Fedele al suo personaggio, Zlatan ha accompagnato il reel con una delle sue celebri massime: “La potenza è niente senza Zlatan”, rivisitando un noto slogan pubblicitario. Un messaggio che ribadisce la sua centralità carismatica nel mondo rossonero, anche nel nuovo ruolo dirigenziale al fianco di Gerry Cardinale.