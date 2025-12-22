Calendario Milan, in arrivo quattro scontri con le cosiddette piccole: ma è davvero un vantaggio per Allegri?

Calendario Milan, i rossoneri nelle prossime quattro partite affronteranno quattro cosiddette piccole: ma è davvero un vantaggio per Allegri?

L’eliminazione dalla Supercoppa per mano del Napoli e il precedente addio alla Coppa Italia hanno lasciato il Milan di Massimiliano Allegri con un unico, imprescindibile obiettivo: il campionato. Svaniti i sogni di gloria nelle coppe nazionali, i rossoneri devono ora concentrarsi esclusivamente sulla zona Champions League, con il quarto posto indicato come traguardo minimo per salvare la stagione e garantire la continuità del progetto tecnico.

Calendario Milan: opportunità o trappola?

Sulla carta, le prossime quattro sfide sembrano un assist perfetto per ripartire. Il Milan affronterà in sequenza squadre che lottano nei bassifondi della classifica:

Verona (San Siro) Cagliari (Fuori) Genoa (Fuori) Fiorentina (Fuori)

L’obiettivo dichiarato è il bottino pieno (12 punti), ma la Gazzetta dello Sport solleva un dubbio lecito: «Ma è un vantaggio?». I precedenti stagionali contro squadre della parte destra della classifica (come il recente pareggio beffa per 2-2 contro il Sassuolo) hanno evidenziato un’allarmante mancanza di cinismo e continuità, trasformando spesso gare abbordabili in incubi tattici.

La sfida di Allegri

Senza l’impegno infrasettimanale delle coppe, Allegri non avrà più alibi legati alla stanchezza. Dovrà dimostrare di saper gestire la pressione di una rincorsa che vede l’Inter (33 punti) e lo stesso Napoli (31 punti) correre velocemente, mentre la Roma e la Juventus restano in scia per i posti che contano. La missione è chiara: ritrovare la solidità difensiva e il peso offensivo (magari con l’innesto di Füllkrug) per non fallire l’appuntamento con l’Europa che conta.