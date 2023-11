Ibrahimovic Milan: legali al lavoro per sistemare i dettagli contrattuali

È arrivato ai dettagli contrattuali il ritorno di Zlatan Ibrahimovic al Milan: i legali sono al lavoro ma ormai è cosa fatta

La fumata bianca per il ritorno di Zlatan Ibrahimovic al Milan è ormai vicina. Lo svedese tornerà in rossonero con un ruolo molto vicino al patron del club, Gerry Cardinale.

Come riferisce Gianluca Di Marzio, in queste ore i legali dell’ex attaccante e quelli del fondo RedBird sono al lavoro per la stesura del contratto che ufficializzerà il ritorno dello svedese.