Milan Lazio: nuovo look solito Ibra, intramontabile come sempre

In Milan Lazio, per Ibrahimovic nuovo look con la treccia ma solito istinto da goleador che nonostante l’età resta sempre lo stesso

Cambia look ma lui resta sempre lo stesso. La novità è quella treccia da samurai che ha catturato l’attenzione dei fotografi per un’ora. Poi tutto torna alla consuetudine che non annoia mai, soprattutto i tifosi del Milan: Zlatan Ibrahimovic ha fatto gol. Uno dei più facili realizzati in carriera ma negli ultimi mesi di facile non c’è stato nulla.

Si è fatto male a maggio, si è operato, ha sudato per rientrare e quattro mesi dopo ha incastonato tutto tra due foto e due date sui social: la prima è del 19 giugno, mostra le cicatrici al ginocchio sinistro appena operato; la seconda è di ieri: Ibra esulta sotto la Curva. A quasi 40 anni corre, dirige, la spinge dentro, sempre. Facendo registrare l’ennesimo record.

Con il suo gol nel match contro la Lazio, da subentrato, Zlatan Ibrahimovic entra nella top 5 dei marcatori più anziani della Serie A. Insieme a lui dei monumenti come Costacurta, Piola, Vierchowod e Totti. San Siro ha di nuovo il suo re.