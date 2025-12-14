Ibrahimovic volto dell’Olimpiade: San Siro c’è aria di Milano Cortina 2026 – FOTO

Ibrahimovic sul proprio account X ha pubblicato un post in cui è immortalato insieme alle due mascotte dell’Olimpiade Invernale che si farà in Italia

Zlatan Ibrahimovic sarà tra i tedofori delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026, toccherà anche a mister Massimiliano Allegri portare la torcia olimpica. Uno degli eventi sportivi più importanti del 2026 si avvicina.

Oggi allo Stadio San Siro, in occasione di Milan-Sassuolo, match giocato alle ore 12:30, erano presenti anche le due mascotte dell’Olimpiade. I due sono stati immortalati con lo stesso Zlatan Ibrahimovic e la torcia olimpica.

«Presto…», questo il messaggio mandato da Zlatan, Milano-Cortina 2026 è sempre più vicino.