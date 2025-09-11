Milan Como a Perth? La Serie A valuta l’Australia a causa delle Olimpiadi di Milano. Simonelli fa chiarezza

Milan Como a Perth? Ezio Simonelli, presidente della Lega Serie A, ha fatto chiarezza: c’è il nodo legato alle Olimpiadi di Milano

Il presidente della Lega Calcio Serie A, Ezio Maria Simonelli, ha scosso il mondo del calcio italiano con una proposta audace: trasferire una partita di campionato, Milan-Como, in Australia. L’annuncio, rilasciato a margine della conferenza stampa di presentazione del Festival dello Sport a Trento, ha acceso un dibattito tra tifosi e addetti ai lavori. Questa mossa, come ha sottolineato Simonelli, non è un capriccio, ma una reale necessità dettata dall’imminente indisponibilità dello stadio San Siro a Milano, che sarà occupato per le Olimpiadi.

Le Olimpiadi di Milano rappresentano una sfida logistica enorme per il calendario calcistico. Con San Siro non disponibile, la Lega Serie A si trova a dover affrontare una situazione complicata. Simonelli ha dichiarato: “Oggi c’è una riunione UEFA, non so se la decisione arriverà oggi. Ho fatto presente che per noi è un’esigenza, più che un capriccio, considerando l’indisponibilità di San Siro per le Olimpiadi.” Questa frase, riportata da tuttomercatoweb.com, evidenzia la gravità della situazione. Non ci sono, infatti, alternative vicine a Milano che possano eguagliare la capienza e le infrastrutture di San Siro, un dettaglio cruciale per un club come il Milan, che vanta una delle tifoserie più numerose e appassionate d’Italia.

La proposta di giocare Milan-Como a Perth, in Australia, è stata avanzata come una soluzione innovativa. Accettare l’offerta australiana non solo risolverebbe il problema del campo da gioco, ma offrirebbe anche una straordinaria opportunità di espansione per il calcio italiano. Il calcio italiano ha una vasta e fedele base di tifosi in Australia, e una partita di Serie A giocata in loco potrebbe cementare ulteriormente questo legame, aumentando la visibilità e gli introiti della Lega Calcio.

Il nuovo corso del Milan, guidato dal direttore sportivo Igli Tare e dal nuovo allenatore Massimiliano Allegri, si troverebbe a gestire questa inedita situazione. Tare, con la sua esperienza, e Allegri, con la sua abilità tattica, dovranno preparare la squadra per un viaggio intercontinentale che richiederà un’attenta pianificazione. La decisione della UEFA è attesa con grande trepidazione, e Simonelli si è mostrato fiducioso: “Aspetto la risposta della UEFA, sono fiducioso come sempre.”

In un mondo del calcio sempre più globalizzato, la mossa della Lega Serie A potrebbe segnare un punto di svolta. Se l’iniziativa dovesse andare in porto, si aprirebbero nuove strade per il futuro del campionato, con la possibilità di vedere altre partite disputate in luoghi lontani dall’Italia, aumentando l’attrattiva del brand Serie A a livello internazionale. L’attesa è alta per la risposta che arriverà da Nyon.