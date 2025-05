Condividi via email

Ibrahimovic Milan, l'attaccante e Conceicao invitati al compleanno di Moratti. il retroscena! Alla fine…

Come riportato da Monica Colombo sulle colonne del Corriere, due figure del Milan, Zlatan Ibrahimovic e Sergio Conceicao erano stati invitati al compleanno di 80 anni di Moratti dall’Inter. I due alla fine non hanno accettato e non sono andati alla festa.

NOTIZIA – “Ieri Conceicao e Ibrahimovic erano stati invitati come molti altri ex interisti alla festa di compleanno (80 anni) di Massimo Moratti. Hanno preferito disertare, per questioni di opportunità“.