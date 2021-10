Ibrahimovic a Mediaset: «La nostra peggior partita. Non meritavamo punti!»

Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, ha parlato a Mediaset dopo la sconfitta contro il Porto. Le sue parole

SCONFITTA – «Sulle tre partite giocate questa è la peggiore che abbiamo fatto. Non meritavamo di portare a casa punti. Dobbiamo continuare, per tanti è la prima volta in Champions League. Portiamo questa esperienza in campionato e si vede».

ASSENZE – «Ci sono giocatori che mancano ma questo è il calcio. Io sono appena tornato, sono contento ma mi servono più minuti per riprendere ritmo. Idem Bakayoko. Non voglio però avere scuse, dobbiamo continuare, imparare e fare meglio nella prossima partita».

QUALIFICAZIONE – «Mancano 3 partite, lo scorso anno abbiamo lottato per la Champions e finche c’è possibilità lottiamo anche per crescere. Sono fiducioso».