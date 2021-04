Ibrahimovic, l’UEFA apre un procedimento su di lui: il motivo

La UEFA apre un procedimento nei confronti di Zlatan Ibrahimovic. L’annuncio attraverso un comunicato ufficiali

Guai in vista per Ibrahimovic con la UEFA. Attraverso un comunicato ufficiale, il massimo organo calcistico europeo dichiara di aver aperto un investigazione disciplinare nei confronti dell’attaccante svedese. Il motivo è l’essere in possesso di una quota del 10% su una società di scommesse svedese, atto che è una violazione del Codice Etico.

Come avevamo riportato lo scorso 16 aprile, la sanzione può variare da una semplice multa fino ad una squalifica di 3 anni. Da ricordare che il giocatore del Milan non ha mai effettuato nessun tipo di scommessa o violazioni simili.