Dalla Spagna – Ibrahimovic nei guai con la FIFA: rischia una squalifica

Secondo quanto riportato da AS, Zlatan Ibrahimovic potrebbe avere dei guai con la FIFA. Ecco cosa rischia e perchè

Zlatan Ibrahimovic rischia di dover subire una sanzione da parte della FIFA. Secondo AS, l’attaccante svedese può avere dei guai in merito alla sua quota del 10% su una società di scommesse svedese, cosa che l’organo calcistico internazionale può ritenere come violazione del Codice Etico.

Nel caso in cui venisse deciso di denunciare il caso, il giocatore rischia una squalifica che può variare da 90 giorni fino a 3 anni. La situazione non dovrebbe però essere così grave. L’attaccante infatti non ha mai puntato o fatto nessun tipo di scommessa, ma il solo essere collegato ad un’agenzia di bookmaker può comunque essere ritenuto passibile di sanzione da parte della FIFA, da sempre intransigente verso questo tipo di situazioni.