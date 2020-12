Ibrahimovic gol 2020, in un anno è riuscito a ribaltare e stravolgere in positivo il Milan. Ben 21 reti nell’anno solare

Zlatan Ibrahimovic in un anno è riuscito a ribaltare e stravolgere in positivo il Milan. Ben 21 reti nell’anno solare per un giocatore che si avvia verso i 40 anni. Riviviamo insieme tutte le magie dello svedese in un video con tutti i suoi gol nel 2020.