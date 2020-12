Ibrahimovic e il recupero dall’infortunio: c’è la data del possibile rientro

Ibrahimovic potrebbe rientrare nel match di lunedì 18 gennaio contro il Cagliari alla Sardegna Arena. Domani ulteriori visite mediche

Come riferito dai colleghi di Sky, Zlatan Ibrahimovic domani si sottoporrà a ulteriori controlli per valutare a che punto è il suo infortunio al polpaccio. La sensazione è che Ibrahimovic potrebbe tornare per la trasferta di Cagliari del 18 gennaio, ma solo dopo la visita di domani si saprà qualcosa in più sui reali tempi di recupero.

Nel frattempo oggi a Milanello l’allenamento era facoltativo, ma quasi tutti i calciatori rimasti in Italia per queste vacanze natalizie, erano presenti.