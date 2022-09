Ibrahimovic: «Milan? Ai compagni chiedo risultati tutti i giorni»

Zlatan Ibrahimovic ha rilasciato qualche dichiarazione in un’intervista a SportMediaset. Le parole dell’attaccante svedese

MILAN – «Ai compagni chiedo risultati tutti i giorni, in allenamento come in partita, e anche disciplina. Sarebbe bello arrivare agli ottavi di Champions League ma bisogna pensare impegno dopo impegno, senza dimenticare il campionato. Mi piace avere tanti compagni giovani ed essere investito di tanta responsabilità.»