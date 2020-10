Ibrahimovic contro l’Udinese, ecco il famoso 4-4 del 2011 – VIDEO

Domani Zlatan Ibrahimovic sfiderà per l’ennesima volta in carriera l’Udinese. Ecco il video di una partita memorabile

Domani Zlatan Ibrahimovic sfiderà per l’ennesima volta in carriera l’Udinese. Con la maglia del Milan lo svedese aveva già dimostrato di poter far male ai bianconeri in più di un’occasione. Nella memoria dei tifosi vi è sicuramente il famoso 4 a 4 di nove anni fa.

La partita in causa era la diciannovesima giornata della stagione 2010/2011. A San Siro i rossoneri ospitavano l’Udinese di German Denis e, anche in quel caso, si affidarono alle magie di Zlatan Ibrahimovic. Ecco il video di quella memorabile partita pareggiata da Ibra all’ultimo minuto di gioco.