Ibrahimovic-Cardinale, nessun incontro in programma: ecco perchè

Ibrahimovic-Cardinale, nessun incontro in programma: Milan pronto a riaccoglierlo ma dipende esclusivamente da Zlatan

Come riportato dal Corriere della Sera , nonostante l’arrivo in Italia di Gerry Cardinale per Milan-PSG non c’è in programma nessun incontro con Zlatan Ibrahimovic.

Questo perchè le posizioni sono chiare: il Milan è prontissimo a raccogliere lo svedese ma è Zlatan che deve decidere quale scelta fare per la sua vita post-calcio.