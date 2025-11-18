Ibrahim Ba ricorda il suo Milan con capitano Paolo Maldini! Le parole. Segui gli aggiornamenti sui rossoneri

L’ex attaccante del Milan, il senegalese Ibrahim Ba, ha aperto il cassetto dei ricordi Rossoneri in un’intervista rilasciata al canale YouTube “Milan Hello” del giornalista Andrea Longoni. Tra i vari temi toccati sulla sua carriera, l’esterno ha dedicato parole di grande ammirazione e affetto al suo ex capitano e amico, la leggenda del calcio italiano Paolo Maldini.

La Nascita di un Legame con il Capitano

Ba ha rievocato il momento in cui Maldini, lo storico difensore, raccolse l’eredità della fascia da Franco Baresi e divenne per la prima volta capitano del Diavolo. L’inizio del loro rapporto non fu immediatamente idilliaco, come rivelato da Ba: “Tra l’altro all’inizio non eravamo molto amici, era il mio capitano, poi da piccolo lo vedevo giocare quindi si era Paolo Maldini ma non avevamo quella affinità”.

Il giovane Ba si trovò di fronte l’icona del Milan vincente, una figura che incuteva rispetto e limitava inevitabilmente l’audacia di un nuovo arrivato in uno spogliatoio di fuoriclasse: “Arrivi ti trovi lui come capitano, arrivi e non puoi fare chissà che cosa,” ha commentato il senegalese.

L’Intensità Incredibile negli Allenamenti

Ciò che colpì maggiormente l’ex attaccante fu l’incredibile intensità di Maldini durante le sessioni di allenamento. Paoloera un modello di professionalità e dedizione, un tratto che ha consolidato il loro rispetto reciproco: “La cosa positiva è che in allenamento era una cosa pazzesca, faceva delle cose incredibili, andava a duemila,” ha rivelato Ba. “Sai quando arrivi pensi di gestirti in allenamento invece andava a duemila e in partita faceva la stessa cosa. Mi chiedevo come fosse possibile che non era mai stanco“.

Nonostante la sua aura di campione, Maldini si dimostrò “molto disponibile, aperto, si poteva parlare di tutto con lui”, facilitando la formazione di un legame duraturo.

Il Milan di Oggi tra Allegri e Tare

Oggi il Milan si proietta verso il futuro con nuove figure chiave. La panchina del club di via Aldo Rossi è affidata all’esperto tecnico toscano Massimiliano Allegri, richiamato per la sua capacità di riportare il club ai vertici. In cabina di regia del mercato c’è il nuovo Direttore Sportivo, l’ex dirigente albanese Igli Tare, che opera per costruire una squadra con la stessa fame e intensità dimostrate da Maldini in campo e in allenamento, mirando a un nuovo ciclo di successi.