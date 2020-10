Higuain: «In Europa avevo perso la gioia. Qui non devo dimostrare nulla»

Gonzalo Higuain, attaccante dell’Inter Miami, ha parlato della propria avventura in MLS dopo gli anni passati in Italia

Intervistato dalla CBS, Gonzalo Higuain, centravanti argentino dell’Inter Miami ed ex Milan, ha così parlato della sua nuova avventura in MLS:

«In Europa avevo perso la gioia di giocare. Volevo ritrovarla, come quando ero ragazzino. Volevo stare lontano dalla pressione del calcio d’élite, anche a livello mediatico. In Europa devi dimostrare qualcosa ogni partita, e io credo di averlo fatto per tutta la mia carriera. Non hai tempo a sufficienza per divertirti, e non penso di dover dimostrare più nulla».