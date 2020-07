Highlights Napoli-Milan: le migliori azioni ed eventuali gol del match valevole la trentradusima giornata di Serie A in diretta LIVE

Highlights Napoli-Milan: segui il live di Milan News 24 e guarda in diretta le migliori azioni del match di campionato in programma questa sera allo stadio “San Paolo” di Napoli e valevole la trentaduesima giornata di Serie A 2019/2020 a partire dalle ore 21;45.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA LIVE

34′ Gol di Di Lorenzo: punizione semi defilata del Napoli che in area pesca Di Lorenzo. Gigio prima la para ma non la trattiene, quindi il terzino partenopeo deve solo spingerla in porta

Dumb conti foul leads to the equalizer pic.twitter.com/IYbzgzYikE — Para (@Paracelsus) July 12, 2020

20′ GOOOOAAAAALLLLLLLLLL DI THEO: bellissima azione avviata da Bennacer che dalla trequarti trova, con un passaggio filtrante verticale, Rebic. Il croato stoppa la palla, si gira e serve sulla sinistra Theo che tira al volo in porta

GOAL THÉO LOOK AT THAT BENNACER PRE-ASSIST pic.twitter.com/OZfXNO2V3x — Para (@Paracelsus) July 12, 2020

19′ Gigio salva il Milan pt2: l’azione si svolge lunga la fascia sinistra dove Mertens pesca in mezzo all’area Callejon. Il tiro di prima dello spagnole viene bloccato ancora da Donnarumma

Callejon stinks, NAP gotta have like 2.0 xG rn pic.twitter.com/cWvszUdVR0 — Para (@Paracelsus) July 12, 2020

14′ Gigio salva il Milan: il Napoli cambia lato con un passaggio alto che cade perfetto sui piedi di Mertens. Il belga scarta agilmente Conti e in area da rigore viene fermato solo dalla stupenda parata di Donnarumma

Conti grow up man pic.twitter.com/jQiPU3qQcu — Para (@Paracelsus) July 12, 2020

1′ iniziata la partita