Napoli-Milan LIVE: risultato, tabellino e cronaca testuale

Napoli-Milan live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi. Cronaca testuale della trentaduesima gara di Serie A

Napoli-Milan: alle ore 21:45 di domenica 12 luglio andrà in scena il big match tra rossoneri e partenopei allo stadio San Paolo di Napoli. Gli uomini di Pioli arrivano a questo prestigioso appuntamento in una forma smagliante come acclarato dalle quattro vittorie nelle ultime cinque partite da quando il campionato è ripartito dopo il lockdown. Napoli-Milan live: memorabili gli ultimi tre punti conquistati in rimonta contro la Juventus per 4-2 casa ha esaltato il morale del Diavolo che ora vede rilanciare le proprie ambizioni europee puntando forte verso il quinto posto in classifica.

Napoli-Milan, cronaca testuale

Cronaca testuale a partire dalle 21:45

Napoli-Milan, formazioni ufficiali

In attesa di comunicazione ufficiale

Napoli-Milan, ultime e probabili formazioni

Stefano Pioli sta valutando l’idea di confermare in toto la formazione uscita vittoriosa dal memorabile scontro con la Juventus dello scorso martedì: Donarumma tra i pali e difesa a quattro composta da Conti, Kjaer, Romagnoli e Theo Hernandez; centrocampo indissolubile con il tandem Bennacer e Kessié a fungere da schermo davanti al terzetto di fantasisti composto da Rebic, Calhanoglu e Saelemaekers posti dietro l’unica punta Zlatan Ibrahimovic.

4-3-3 confermato invece per Gennaro Ivan Gattuso, l’ex rossonero punterà su una difesa rocciosa composta da Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly e Mario Rui; centrocampo muscolare e tecnico con Demme, Fabian Ruiz e Zielinski in appoggio al tridente avanzato composto da Callejon, Mertens e Insigne.

NAPOLI (4-3-3)- Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme, Zielinski; Callejon, Mertens, Insigne; All: Gattuso; Squalificati: Nessuno; Indisponibili: Llorente

MILAN (4-2-3-1)- Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessié, Bennacer; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic. All: Pioli; Squalificati: Nessuno; Indisponibili: Castillejo, Duarte, Musacchio

Arbitro Napoli-Milan, i precedenti con La Penna

Come vi abbiamo riportato ieri sarà La Penna l’arbitro designato per Napoli-Milan di domani sera. Ad assistere il fischietto romano ci saranno Paganessi e Mondin. Quarto uomo Abisso. Al Var Rocchi, mentre assistente Var Bindoni.

Allarmano però non poco i precedenti tra La Penna e il Milan, sono infatti solo due le gare dirette dal’arbitro laziale: il 3-0 del Milan sul Cagliari della stagione 2018/19 e la tremenda sconfitta per 5-0 allo stadio Atleti Azzurri di Bergamo tra Atalanta e rossoneri di questa stagione. Decisamente più favorevoli invece i precedenti tra La Penna e il Napoli: 6 gare tra cui 5 vittorie dei partenopei e un pareggio.