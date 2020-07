Highlights Milan-Atalanta: segui le azioni salienti del match

Highlights Milan-Atalanta: le migliori azioni ed eventuali gol del match valevole la trentaseiesima giornata di Serie A in diretta LIVE

Highlights Milan Atalanta: segui il live di Milan News 24 e guarda in diretta le migliori azioni del match di campionato in programma questa sera allo stadio “San Siro” di Milano e valevole la trentaseiesima giornata di Serie A 2019/2020 a partire dalle ore 21:45.

Iniziata la partita!

15′ – Che goal su punizione di Calhanoglu, destro all’incrocio

One of the best free kicks I’ve seen in a while pic.twitter.com/1ehssfKeOZ — Para (@Paracelsus) July 24, 2020

27′ – Donnarumma neutralizza il calcio di rigore su Malinowski!

Poor penalty from Malinovskyi. Too close to the middle, good height for the keeper. Excellent save. pic.twitter.com/0khtzjLUkd — Para (@Paracelsus) July 24, 2020

34′ – Zapata dopo un rimpallo buca Donnarumma, 1-1.

Kessié no help, Biglia on holiday pic.twitter.com/ymLLbTH3MI — Para (@Paracelsus) July 24, 2020

Finisce qui il primo tempo!