Herta Berlino su Ricardo Rodriguez: il Milan fissa il prezzo

L’Herta Berlino interessato a Ricardo Rodriguez, il terzino svizzero non rientra nei piani del Milan: ecco il prezzo fissato dai rossoneri

Secondo quanto riportato da Tuttosport, diversi club della Bundesliga interessati a Ricardo Rodriguez: il terzino svizzero rientrerà dal prestito in Olanda (PSV), ma l’Herta Berlino ha manifestato già un importante interesse nei suoi confronti.

Il Milan valuta il proprio terzino circa 6 milioni di euro, cifra non esercitata dal PSV per riscattarlo, quanto incassato dal Milan verrà reinvestito per l’acquisizione di un laterale mancino che funga da alternativa per Theo Hernandenz nella prossima stagione.