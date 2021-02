Hauge e quell’aneddoto alla vigilia di Milan-Bodo/Glimt: «Sapevo che…»

In una lunga intervista ai microfoni della CBS, Jens-Petter Hauge ha rivelato una curiosità prima di Milan-Bodo/Glimt

Jens-Petter Hauge ed il Milan, un destino che il ragazzo norvegese non si è fatto sfuggire. Il classe ’99 ha rivelato ai microfoni della CBS alcuni aneddoti prima del match che lo ha di fatto reso un giocatore rossonero. Ecco le sue dichiarazioni.

«Ricordo i giorni prima della partita (Milan-Bodo/Glimt ndr), ero davvero concentrato e volevo fare bene perché so come funziona il calcio e una partita come questa può aprire le porte. Mi sono preparato bene e ricordo che la sera prima stavo parlando con il mio migliore amico e capitano della squadra di come il Milan sia un club così grande».