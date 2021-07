Hauge e altri due giocatori potrebbero finanziare altri colpi in entrata del mercato rossonero. Ecco quanto potrebbe incassare

Il futuro di Hauge potrebbe non essere al Milan. Il giovane attaccante norvegese, prelevato dal Bodo Glimt per soli 5 milioni di euro, potrebbe far fruttare una buona plusvalenza.

Con il Wolfsburg e l’Eintracht starebbero proseguendo i contatti, con il Diavolo che avrebbe chiesto circa 15 milioni di euro. Nel frattempo vi sarebbero altri due possibili profili in uscita: Rafael Leao e Tommaso Pobega. Per tutti e tre il club di Via Aldo Rossi potrebbe incassare una cifra intorno ai 60 milioni di euro, essenziali per altri colpi in entrata.