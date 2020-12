Hauge, a sinistra tutto lo spazio necessario per il posto fisso, nelle altre zone del campo la battaglia è molto più serrata

Hauge, a sinistra tutto lo spazio necessario per il posto fisso, nelle altre zone del campo la battaglia è molto più serrata. Il Milan di oggi è questo, una squadra che copre bene ogni zona del campo sia tra i titolari che tra le riserve. Se andiamo ad analizzare quelle che potrebbero essere le zone “vacanti”, quelle più dubbiose dal punto di vista della continuità. la fascia sinistra ad oggi rimane la più scoperta.

OCCASIONE D’ORO- Tra i titolari è difficile riuscire a farsi spazio, a meno che un infortunio non apra le porte ad un posto inaspettato, come capitato in questo periodo a Gabbia, Rebic e Tonali. La fascia sinistra ad oggi resta l’unica zona che spesso copre Diaz ma che non rientra tra i titolarissimi come gli altri.