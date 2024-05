Vasquez Milan: pronto il ritorno dopo la delusione con l’Ascoli, il futuro però è lontano da Milanello

Tra i giocatori in prestito del calciomercato Milan pronti a fare ritorno c’è Vasquez. Il suo futuro però è lontano da Milanello

Tra i vari giocatori che faranno ritorno nella sessione estiva per il calciomercato Milan c’è anche Devis Vasquez.

Il 26enne portiere colombiano ha giocato sei mesi in prestito in Inghilterra, in Championship, allo Sheffield Wednesday, gli ultimi quattro all’Ascoli, con il quale non ha evitato la retrocessione in Serie C. Come riportato da Calciomercato.com, farà ritorno ma la sua permanenza a Milanello potrebbe non essere così lunga: è in scadenza nel 2026.