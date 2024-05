MN24 – Infortunio Loftus Cheek: le CONDIZIONI verso Milan Salernitana. Cosa filtra sul recupero dell’inglese

Prosegue la preparazione del Milan in vista della Salernitana. In tal senso ecco le condizioni di Loftus Cheek dopo l’infortunio

Il Milan continua la preparazione in vista dell’ultimo impegno della stagione, il match in campionato contro la Salernitana in programma sabato sera a San Siro.

In vista del match arrivano buone notizie per Pioli da Milanello. Loftus Cheek infatti, secondo quanto appreso dalla redazione di Milannews24, ha recuperato dall’infortunio e ha svolto l’allenamento di oggi in gruppo. Quindi sarà a disposizione.