Fonseca Milan: allenatore CONVINTO dal progetto, spuntano i passaggi per la firma! C’è un ASPETTO che sta facendo la differenza

Fonseca è sempre più vicino a diventare il prossimo allenatore del Milan. L’allenatore convinto dal progetto

Paulo Fonseca è il prescelto per essere il prossimo allenatore del Milan e lo stesso portoghese sembra essersi convinto dal progetto rossonero.

L’ex allenatore della Roma come riportato da Gianluca di Marzio ha ricevuto l’offerta di rinnovo da parte del Lille (con contratto lungo e importante) ma sta prendendo tempo. Inoltre, nella giornata di oggi (22 maggio) è previsto un incontro con il Marsiglia. Fonseca però sembra aver deciso per il Milan, nonostante le tentazioni di tante panchine importanti ancora libere in Europa. Il portoghese è convinto dal progetto a lungo termine (tre anni) e le garanzie di una squadra competitiva. Inoltre, la possibilità di un ritorno in Italia sta facendo la differenza. Per arrivare alla formalizzazione dell’accordo però bisognerà aspettare l’uscita di Pioli.