MN24 – Infortunio Kjaer: buone notizie da Milanello, le NOVITA’ per l’ultima partita con il Milan

Kjaer lavora per recuperare dall’infortunio ed esserci per l’ultima con il Milan. Ecco le novità da Milanello sulle condizioni

Milan Salernitana segnerà l’addio di Simon Kjaer ai colori rossoneri. Il suo contratto infatti non sarà rinnovato. In tal senso il danese lavora per recuperare dall’infortunio ed esserci per l’ultima a San Siro.

A tal proposito arrivano buone notizie da Milanello. Come raccolto dalla redazione di Milannews24 il danese ha svolto nell’allenamento di oggi un lavoro in gruppo insieme al resto dei compagni e sarà quindi a disposizione.