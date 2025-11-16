Connect with us

Haaland, stoccata al Milan: «Sono state due volte a San Siro. Scelgo i Coldplay»

3 secondi ago

Haaland nella conferenza stampa di presentazione di Italia Norvegia ha risposto così alla domanda sulle esperienze vissute a San Siro

Erling Haaland, bomber del Manchester City e della Norvegia, dal ritiro della sua Nazionale è intervenuto in conferenza stampa per preparare la sfida in programma domani sera contro l’Italia allo Stadio San Siro. Ultima giornata del girone di qualificazione al Mondiale del 2026.

Il centravanti ha risposto alla domanda relativa alla migliore esperienza vissuta allo Stadio dove giocano Milan e Inter, mandando forse una piccola stoccata al club rossonero.

LE PAROLE – «La miglior esperienza vissuta a San Siro? Solo due volte sono stato qui da spettatore: per una partita del Milan e per una volta in cui ho visto suonare i Coldplay, quindi dico i Coldplay».

