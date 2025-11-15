Connect with us

Conferenza stampa Gattuso: «9-0, difficile quasi impossibile. Ma mai dire mai»

Reijnders: «Guarderò il derby e tiferò per il Milan. Scudetto? Spero possa arrivare presto»

Pagliuca si sbilancia: ecco i portieri più forti al mondo secondo lui! E c'è un ex Milan

De Laurentis su Gattuso e sulla Nazionale! Il presidente del Napoli ci crede

Condò esprime il suo giudizio sulla Nazionale! Ecco le dichiarazioni

4 secondi ago

Gattuso

Conferenza stampa Gattuso – Il commissario tecnico della Nazionale ha presentato la sfida tra Italia e Norvegia in programma domani sera

Domani, 16 novembre, alle ore 20:45, scenderà in campo la Nazionale Italiana contro la Norvegia di Haaland e compagni. Allo Stadio San Siro si disputerà l’ultima partita del girone di qualificazione ai Mondiali del 2026.

Per evitare i playoff di marzo 2026 gli Azzurri dovrebbero vincere con 9 gol di scarto contro la formazione scandinava. Un’impresa praticamente impossibile. Di questo e di altri argomenti ha parlato oggi Gennaro Gattuso, ex Milan, ed attuale commissario tecnico che oggi è intervenuto in conferenza stampa.

LE PAROLE – «Il 9-0 è impensabile. Poi nel calcio mai dire mai, ma bisogna guardare la realtà. Noi stiamo preparando la partita come una partita vera, ci giochiamo l’orgoglio e il fatto che affrontiamo una squadra che sei mesi fa ci ha messo in grande difficoltà. Con intelligenza e con la testa ce la giocheremo per dare continuità a ciò che stiamo facendo. Vincere 9-0 è molto molto difficile, per non dire impossibile. Però mai dire mai…»

